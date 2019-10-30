Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakımda! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evde düşüp rahatsızlandıktan ve Kaçış Sendromu hastalığı nüksettikten sonra uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi altında kalmıştı. Tedavileri sonrası taburcu olan Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını üzecek haber geldi. Erbil bu sabah saatlerinde yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu...