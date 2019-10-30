Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil evde düşüp rahatsızlandıktan ve Kaçış Sendromu hastalığı nüksettikten sonra uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi altında kalmıştı. Tedavileri sonrası taburcu olan Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını üzecek haber geldi. Erbil bu sabah saatlerinde yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu...
Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında 'Kaçış sendromu' hastalığının nüksetmesi dolayısıyla uzun süre yoğun bakımda yattı.
Erbil 258 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Temmuz ayında taburcu olmuştu.
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakımda! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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