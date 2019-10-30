Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim Çarşamba hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 30 Ekim Çarşamba hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli