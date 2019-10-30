Mevlana Heykeli’ne büyük saygısızlık

Buca Tıngır Tepe’de yer alan 25 metrelik Mevlana Heykeli ve altındaki tesis, çok değil bir yıl öncesine kadar vatandaşların muhteşem manzaraya karşı keyifle çaylarını yudumladıkları bir yerdi. Bütün camları kırılan ve talan edilen tesis, yetkililerin ilgisini bekliyor

İZMİR'in Buca ilçesinde 16 yıl önce yaptırılan, kaidesiyle birlikte 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, çürümeye terk edildi. Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde de alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü. Buca'nın en yüksek yeri Tıngır Tepe mevkisine, 2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, atıl kaldı. Etrafı çam ağaçları ile donatılarak, oluşturulan ve tüm Buca ile İzmir'in bir bölümüne hakim tepe üzerinde manzaraya sahip tesis, çürümeye terk edildi.



"7/24 GÜVENLİK OLURDU"

Tesisin bulunduğu bölgede daha önce güvenli ortam olduğunu anlatan ilçe sakini Hasan Çelik (40), "Bu bölgeye yakın oturuyoruz. Geçen yıl eşimle birlikte buraya çay içmeye gelirdik. Daha önceki durumu gerçekten çok güzeldi. Canlı müzik vardı, insanlar geç saatlere kadar aileleriyle birlikte İzmir'in manzarasını seyreder, çayını içerdi. Bugün geldiğimizde ise çok şaşırdık. Burası tamamen terk edilmiş. Önceden burada güvenlik kulübesinde 7 gün 24 saat güvenlik duruyordu. Kulübe tamamen harabeye dönmüş, camları kırılmış" dedi.



HARFLERİ BİLE ÇALMIŞLAR

TESİSTE Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu levhalardan harflerin bile çalındığı, güvenlik kulübesi ve tesisin camlarının kırıldığı, tesis içinde alkol şişeleri ile yatakların bulunduğu görüldü. Daha önce gelenlerin çayını yudumladığı sosyal tesis ile 25 metre yüksekliğindeki Mevlana Heykeli'nin atıl görüntüsü, görenlerin tepkisine yol açıyor.