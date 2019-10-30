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Milli markalara küresel teşvik

Milli markalara küresel teşvik
Giriş Tarihi: 30.10.2019

, 2019'da ihracatta büyük dönüşüme destek için ihracatçıya 3 milyar liranın üzerinde destek sağlarken, en büyük payı markalaşma, tasarım ve teknoloji alacak.

HÜKÜMET, 2019'da ihracatta büyük dönüşüme destek için ihracatçıya 3 milyar liranın üzerinde destek sağlarken, en büyük payı markalaşma, tasarım ve teknoloji alacak. Firmaların ihraç ürünlerini yurtdışındaki küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik maksimum 2 senelik projelerine de teşvik sağlanıyor. Bu alanda da 856 firma 40 milyon lira destek aldı. KOBİ'lerin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak üzere, sektör paydaşları ile kümelenme anlayışı çerçevesinde bir işbirliği kuruluşu vasıtasıyla 5 yıl süreyle yürütecekleri UR-GE projeleri de teşvik kapsamında yer alıyor.
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