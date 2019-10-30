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’da sarı yaz keyfi

Muğla Bodrum’da sarı yaz keyfi

30.10.2019, 13:37

Sarı yazın yaşandığı 'da sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti. Ekim ayının son gününde denize giren vatandaşlar sıcak havanın, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü 'da yazdan kalma günler devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarmaya devam ediyor.

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