Okul öncesi öğretmeni çiftçiliğe başladı

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Kuşlar, genç çiftçi projesi ile kendi işinin patronu oldu. 2 yıl önce sosyal medyadan genç çiftçi projesini görüp araştırmaya başlayan Kuşlar, genç girişimci çiftçiler projesine katıldı ve projesi kabul edildi.

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Kuşlar, genç çiftçi projesi ile kendi işinin patronu oldu. 2 yıl önce sosyal medyadan genç çiftçi projesini görüp araştırmaya başlayan Kuşlar, genç girişimci çiftçiler projesine katıldı ve projesi kabul edildi. Hayalleri gerçek olan Yasemin Kuşlar, 30 bin liralık hibe devlet desteği ile yaz kış ürün yetiştirebileceği bir sera kurdu.

'YAPAMAZSIN DEDİLER'

HAYALLERİ gerçek olan kadın girişimci, yaşadığı mahallede de örnek oldu. Onun sayesinde iki girişimci daha sera kurup, üretim yaptı. Örnek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Kuşlar, "Yaşadığım yerde sera yoktu, beni örnek almalarından çok mutlu oldum. Örnek olacağımı hiç düşünmüyordum. İş kapısı açmış oldum" dedi. Yetiştirdiği ürünleri büyük firmalara pazarlayan Yasemin Kuşlar, işe başlarken çevresindekilerin 'yapamazsın' sözlerine de aldırmadı. Kendine güvendiğini dile getiren Kuşlar, "Okul öncesi eğitimi öğretmeniyim, ancak hiç yapamadım. Evime destek olmak amacıyla bu işe girdim ve başardım. Yanımda iki kadın da çalışıyor" diye konuştu. İki dönüm arazi üzerine kurduğu serada marul ve salatalık yetiştirdiğini kaydeden Kuşlar,"Bilmediğim çok şey vardı, daha önce çalışmamıştım. Nasıl ilerleyeceğim konusunda il ve ilçe tarım müdürlükleri çok fazla destek oldu. Kendi işini kurmak isteyen kadınlar etraftan duydukları olumsuz şeylere kulaklarını tıkasınlar. Çalışan, emekçi kadınlar çoğalsın. Toprakla uğraşmak gerçekten stres attırıyor, hem de kendi paranı kazanmanın mutluluğunu yaşıyorsun" dedi.

NERMİN UÇTU