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canlı izle!

Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm ATV canlı izle!

30.10.2019, 20:32

canlı izle! 'nin reyting rekortmeni dizisi 'in 62. son bölümü başladı! İzleyenlerin nefesini kesen 'in yeni bölümünde Murat, Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. İşte, canlı izleme sayfası!

Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 62. son bölümü başladı! İzleyenlerin nefesini kesen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Murat, Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. İşte, Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm canlı izleme sayfası!

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM İZLE! – ATV

ATV CANLI YAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM ÖZETİ

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir.

Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.

Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ'DE GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

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