Ataburak artık annesini yormayacak

İzmir Bornova’da annesinin kendisini okula götürürken yorulduğunu söyleyerek akülü tekerlekli sandalye isteyen 11 yaşındaki engelli Ataburak’ın hayalini, ‘Bir İyilik Bir Gülümseme’ üyeleri gerçekleştirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde doğuştan bedensel engelli 11 yaşındaki Ataburak Baran, sosyal medyada kurulan 'Bir İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfanın kullanıcıları sayesinde yeni akülü sandalyesine kavuştu. Onu taşırken annesinin kollarının çok ağrıdığını söyleyen Ataburak, yeni akülü sandalyesiyle artık okuluna daha rahat ulaşabilecek.



ÜÇ KADININ GÜCÜ



Ev kadını Nimet Altaş (45), yazar Dilek Çoban (45) ve özel bir firmada görevli Ömür Aslan (42), sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' isimli sayfa aracılığıyla 4 yıldır yardıma muhtaç her eve ellerini uzatmaya çalışıyor. Doğuştan bedensel engeli bulunduğu için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 5'inci sınıf öğrencisi Ataburak Baran, özellikle annesi Yeliz Cansesli'nin yorulmaması için çağrıda bulunarak yeni bir akülü sandalye istedi. Altaş, Çoban ve Aslan, Ataburak Baran'ın yardım talebine kayıtsız kalmadı. Ataburak, üç hayırsever kadının çabalarıyla yeni akülü sandalyesine kavuştu. Daha önce ihtiyaç sahibi 110 çocuğa mont ve bot yardımı yapan grup, Bornova'nın Çamdibi mahallesinde yaşayan Ataburak'ın sandalyesini teslim etti.



GÜLÜMSEMESİ YETER



Ataburak'ın isteğini yerine getirdikleri için duydukları mutluluğu dile getiren grup üyesi Ömür Aslan, "Ataburak bana bir gün 'Annemin beni okula götürürken kolları ağrıyor' dedi. Ataburak'ın kendisi gibi engelli 21 yaşında bir ablası var ve annesi Yeliz Hanım eşinden ayrıldığı için çocuklarının temel ihtiyaçlarıyla tek başına ilgileniyor. Çocuğumuzun bu isteğine kayıtsız kalamadık ve onlar için çok önemli olan bu ihtiyacı karşıladık. Oğlumuzun yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için en büyük mutluluk oldu" diye konuştu.