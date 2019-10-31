Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. A.K. ve A.B'nin gözaltına alındığı operasyonda 90 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. AA