Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. A.K. ve A.B'nin gözaltına alındığı operasyonda 90 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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