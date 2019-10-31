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Hakim ve savcı adaylığı sınavlarına başvurular başladı! Nasıl başvuru yapılır?

Hakim ve savcı adaylığı sınavlarına başvurular başladı! Nasıl başvuru yapılır?

31.10.2019, 16:05

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile yazılı yarışma sınavlarına başvurular başladı. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru koşulları nelerdir? İşte merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde, Adalet Bakanlığı sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi. Buna göre, 2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na başvurular başladı.

BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ankara'da 29 Aralık'ta iki oturumda uygulanacak sınava başvurular, 7 Kasım'da sona erecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı adayı alacak! Başvuru tarihleri nedir? Nasıl başvuru yapılır?

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