  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de feci ölüm! Mermer blokların altında kalan işçi...

'de feci ölüm! Mermer blokların altında kalan işçi...

İzmir'de feci ölüm! Mermer blokların altında kalan işçi...

31.10.2019, 15:25

'in ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gverileceği elen iş kazasında uyruklu işçi yaşamını yitirdi. Elali'nin cenazesinin Suriye'de toprağa öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Sanayi Sitesi 5556 Sokak'taki mermer ve granit işleme tesisinde çalışan 22 yaşındaki Muhammed Elali, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer blokların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Elali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen işçinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Elali'nin cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de feci ölüm! Mermer blokların altında kalan işçi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN