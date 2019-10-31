İzmir'de feci ölüm! Mermer blokların altında kalan işçi...

İzmir'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gverileceği elen iş kazasında Suriye uyruklu işçi Muhammed Elali yaşamını yitirdi. Elali'nin cenazesinin Suriye'de toprağa öğrenildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Sanayi Sitesi 5556 Sokak'taki mermer ve granit işleme tesisinde çalışan 22 yaşındaki Muhammed Elali, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer blokların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Elali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen işçinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.
Elali'nin cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi.
AA
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