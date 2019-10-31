Kışlık konserve yaparken dikkat! Uzmanından konserve yapmanın püf noktaları

Ürünlerin kısa sürede hazırlanması, mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden birinin konserve yapmak olduğunu söyleyen Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, konserve yapmanın püf noktalarını anlattı. Şahin, kış konservelerinin tarifini verdi. Konserve nasıl yapılır? Kışlık konserve yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler...

İnsanların tempolu iş hayatında bulunmalarının, hazır ürünlere yönelmedeki en önemli etmenlerden biri olduğunu söyleyen Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, ev yapımı konserve tüketiminin hem ekonomik hem sağlıklı olduğunu ifade etti. Konservenin doğru şekilde hazırlanmadığı zaman tehlike oluşturabileceğini söyleyen Şahin, dikkat edilmesi gereken 5 önemli kuralı şu sözlerle açıkladı: