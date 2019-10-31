Meteoroloji'den kritik uyarı! Balıkesir ve çevresi için yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için yağış ve sıcaklıkların düşeceği uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bölgemizin kuzey kesimlerinin bugün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün kuzey kesimlerde başlayacak yağışların, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile birlikte bölgemizin büyük bir bölümünde görüleceği, Cumartesi günü ise bölgemizi terk edeceği beklenmektedir. Bugün bölgemizin kuzey kesimlerden başlayarak azalacak hava sıcaklığının özellikle Cuma günü bölgemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bugün den itibaren Balıkesir çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Cuma günü ise Bölgemizin büyük bir bölümünde yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin edilmektedir. Rüzgarın Balıkesir'in kuzeyi ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı. Hava sıcaklığının Pazar gününden itibaren tekrar artacağı açıklandı.



İHA