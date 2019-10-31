Mucizenin adı Mehmet Ali

Temmuz ayında, bir arkadaşına selam vermek isterken bisikletiyle park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan Mehmet Oruç Ortaokulu öğrencisi Mehmet Ali Atan 2 buçuk ayın sonunda tekrar eski sağlına kavuştu

İzmir Tire'de, mucizenin adı 12 yaşındaki Mehmet Ali Atan oldu. Temmuz ayında, bir arkadaşına selam vermek isterken bisikletiyle park halindeki otomobile çarparak ağır yaralanan Mehmet Oruç Ortaokulu öğrencisi Atan, beyninde meydana gelen kanama yüzünden üst üste iki kez ameliyat geçirdi.



ŞÜKÜR YEMEĞİ



Zorlu geçen tedavi sürecini başarıyla atlatan genç öğrenci 2 buçuk ayın sonunda tekrar eski sağlına kavuştu. ATAN ailesi, "Kazanın hemen ardından adeta zamana karşı yarışan oğlumuza acil şekilde müdahalede bulunan doktor Mehmet Akif Yürürdurumaz ve ekibine teşekkür ederiz. Biraz geç kalınmış olsaydı, hayati tehlikenin yanı sıra oğlumuzun felç kalma riski de vardı. Sıkıntılı günler geride kaldı. Yüce Allah'ım onu bize bağışladı" dedi. Atan ailesi, oğullarının iyileşmesinin ardından verdikleri "Şükür" yemeğinde kendilerine destek olan dost, akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti.

NADİR UYSAL