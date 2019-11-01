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'da otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

01.11.2019, 11:02

'da, Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kadir Çalışkan idaresindeki 03 PS 933 plakalı, Belediyesine ait yolcu otobüsü, -İzmir Çevre Yolu (OSB) yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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