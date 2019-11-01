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'da feci ! Karayolu tarlasına döndü

Afyonkarahisar'da feci kaza! Karayolu patates tarlasına döndü

01.11.2019, 11:16

'da aşırı yağış nedeniyle yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, adeta patates tarlasına dönün yol trafiğe kapandı.

, Çevre Yolu, Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 38 TT 710 plakalı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerleri de yıkarak karşı şeride geçip devrildi.

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