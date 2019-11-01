İzmir Aliağa'daki gemiye dev operasyon! Tonlarcası ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, durdurulan bir damperli kamyonun kasasındaki seyyar tanktan 6 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, kamyonun ait olduğu gemi söküm tesislerindeki bir iş yerinde parçalanmak üzere bir gemide de arama yapan ekipler, 187 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği, gemi söküm tesislerinde faaliyet yürüten bir iş yerinden damperli bir kamyon yardımıyla kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, operasyonun düğmesine bastı. Söz konusu kamyon güzergahta durduruldu ve hemen aramalara başlandı. Kamyon kasasındaki seyyar tank içerisinde ise 6 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.



PARÇALANMAK ÜZERE OLAN GEMİYE OPERASYON: TAM 187 BİN LİTRE

Öte yandan, ekipler, baskının peşini bırakmadı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlara istinaden ekipler, gemi söküm tesislerindeki iş yerinde parçalanmak üzere olan gemiye baskın yaptı. Geminin kapağı açık olan su tankı haznesinde ise 187 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt yakalandı.