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'ta !

İzmir Konak'ta zincirleme kaza!

01.11.2019, 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019,09:46

'in ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kazaya neden olduğu ileri sürülen taksiyi ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

İddiaya göre, Bornova'dan istikametine giden Erken V. idaresindeki 35 T 5147 plakalı taksi, Mürselpaşa Bulvarı'nda yolcu bırakmak için duran sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen taksiye çarpmamak için manevra yaptı.

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