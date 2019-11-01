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'de ! 'Emekli hakimim' dedi onlarca kişiyi...

İzmir'de şok eden olay! 'Emekli hakimim' dedi onlarca kişiyi...

01.11.2019, 14:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019,14:16

’de, kendisini emekli olarak tanıtarak; iş vaadi, dosya işlerini çözüme ulaştırma ve daha bir çok yöntemle onlarca kişiyi tuzağa düşürdüğü iddia edilen ve hakkında aynı suçtan 13 kez aranması olan şahıs yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iddiaya göre kendisini emekli hakim olarak tanıtıp çeşitli vaatlerde bulunarak çok sayıda suça karıştığı değerlendirilen Mahmut A. (60)'yı yakaladı.

ONLARCA MAĞDUR VAR
Gözaltına alınan şahsın, onlarca kişiyi para karşılığı işe yerleştirme vaadiyle tuzağa düşürdüğü iddia edildi. Yine kişinin iş vaadi haricinde, bazı yöntemleri de kullanarak insanlardan para kopardığı öne sürüldü.


Şahsın 13 kez aynı suçlardan yakalanmasının da olduğu öğrenilirken, mağdur sayısının giderek arttığı belirtildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nin başarılı operasyonuyla yakalanan Mahmut A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA

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