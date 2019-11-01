Kapı taktırdı borçlu çıktı!

2014 yılında evinin iç kapılarını yenileyen Müzeyyen Özüdoğru’nun bu yüzden başına gelmeyen kalmadı. Kapı sözleşmesinin altına attığı imza 103 bin liralık borç senedinde kullanıldı. Özüdoğru, evini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

İzmir'in Balçova ilçesinde 64 yaşındaki Müzeyyen Özüdoğru, evinin iç kapılarını yenilemek isterken, kapı imalatı sözleşmesinin altına attığı imza yüzünden 103 bin liralık borçla karşı karşıya kaldı.



KOPYALAMIŞLAR



2014 yılında, 3 çocuk annesi Müzeyyen Özüdoğru dairesindeki 7 eski iç kapıyı Amerikan kapı ile değiştirmek için kızının internetten bulduğu kapı ustası Hasan K. ile bin 750 liraya anlaştı. Kapıları takan Hasan K, ayrıca bu işlem için Özüdoğru'ya 'Kapı imalatı sözleşmesi' olarak uzattığı kağıdın altına da imza attırdı. İddiaya göre; Özüdoğru'nun imzası daha sonra 2013 yılında düzenlenen ve 103 bin lira alacağı olduğu belirtilen Erdoğan S'ye ait borç senedinin altına ustaca kopyalandı.



TUZAK KURDULAR



Özüdoğru hiçbir şeyden habersizce hayatına devam ederken, Erdoğan S'nin alacaklı gözüktüğü senet önce Memet Sonlu ismine, oradan da İstanbul'da taksicilik yapan Vedat Ç'ye ciro edildi. Senet, 2015 yılında İzmir 16. İcra Müdürlüğü'nde icra takibine verildi. Takip başlayınca tebligatlar, postacı tarafından iddiaya göre numara 92'de oturan Özüdoğru'ya değil, karşı apartmanda yani numara 90 önünde bekleyen ve kendisini yaşlı kadının damadı olarak tanıtan Hasan E'ye yapıldı. Özüdoğru bu tebligattan haberdar olmadığı için icra takibine de itiraz edemedi ve borç kesinleşince 2017 yılında senedin tahsili için harekete geçildi.



'NE YAPACAĞIM'



2018 yılında kapısına gelen icra memurlarını görünce borç senedinden haberdar olduğunu söyleyen Özüdoğru, "Şimdi borç faizi ile aşağı yukarı 183 bin lira oldu. Ne kadar gayrimenkulüm varsa hepsine haciz koyup, şimdi oturduğum evi de satışa çıkarttırıp elimden almaya çalışıyorlar. Ben şimdi ne yapacağım. Bir kapı yüzünden evim elimden gidecek" diye konuştu.



'KİMSE BÖYLE OYUNLARA GELMESİN'



Özüdoğru'nun avukatı İlhan Bozcalı, "Müvekkilim borç senedine kopyalanan imzası ile organize bir suç şebekesi tarafından örgütlü bir şekilde, bugüne kadar hiç gitmediği İstanbul'da hiç tanışmadığı bir taksiciye borçlandırılmış. Kimse böyle oyunlara gelmesin" dedi.

METİN BURMALI