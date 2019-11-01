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'nda 133 yakalandı

Kuşadası'nda 133 kaçak göçmen yakalandı

01.11.2019, 09:56

'ın ilçesinde, Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 133 yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pamucak sahili açıklarında 2 ayrı lastik botta bulanan düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu lastik botları durdurdu. 133 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA

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