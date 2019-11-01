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'da üniversite öğrencisini otobüste taciz eden sapık yakalandı!.

Kütahya'da üniversite öğrencisini otobüste taciz eden sapık yakalandı!.

01.11.2019, 17:24

'da özel halk otobüsünde üniversite öğrencisi F.U.'yu taciz ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan S.Y. (36), otobüs durağında beklerken yakalandı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, 'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi.

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