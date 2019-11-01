Lösemiyi 4 kez yenen Zeynep'in hedefi doktor olmak

Lösemi hastalığını 2 kez kemoterapi, 2 kez de kemik iliği nakliyle yenmeyi başaran 9 yaşındaki Zeynep Topçu, aynı durumdaki hastalara umut oldu. Zeynep Topçu, "Lösemi değil ben güçlüyüm. Lösemiyi yendim ve ben kazandım. Hastalığı 4'üncü kere yenmeyi başardım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Lösemi hastası çocukları tedavi etmek istiyorum" dedi. Baba Abdülkadir Topçu, "Verdiğim kemik iliği ile kızımın yaşamasına katkı sağladım, dünyanın en mutlu babası benim. Eskiden baba-kızdık, şimdi ise ilik kardeşi olduk" ifadelerini kullandı.

İzmir'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Zeynep Topçu'nun mücadelesiyle hastalığı 4 kez yenerek hayata tutunması, kendisi gibi hastalara umut verdi. Manisa'da Abdülkadir ve Güler Topçu çiftinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Zeynep'e, 2016 yılında gittiği Mersin'deki hastanede lösemi teşhisi kondu. Kemoterapi tedavisiyle hastalığını yenen Topçu, hastalığın 7 ay sonra tekrarlamasının ardından ailesi tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine getirildi.