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Lösemiyi 4 kez yenen Zeynep'in hedefi doktor olmak

Lösemiyi 4 kez yenen Zeynep'in hedefi doktor olmak

01.11.2019, 12:12

hastalığını 2 kez kemoterapi, 2 kez de kemik iliği nakliyle yenmeyi başaran 9 yaşındaki , aynı durumdaki hastalara umut oldu. Zeynep Topçu, "Lösemi değil ben güçlüyüm. Lösemiyi yendim ve ben kazandım. Hastalığı 4'üncü kere yenmeyi başardım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Lösemi hastası çocukları tedavi etmek istiyorum" dedi. Baba , "Verdiğim kemik iliği ile kızımın yaşamasına katkı sağladım, dünyanın en mutlu babası benim. Eskiden baba-kızdık, şimdi ise ilik kardeşi olduk" ifadelerini kullandı.

İzmir'de tedavisi gören 9 yaşındaki 'nun mücadelesiyle hastalığı 4 kez yenerek hayata tutunması, kendisi gibi hastalara umut verdi.

'da Abdülkadir ve çiftinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Zeynep'e, 2016 yılında gittiği 'deki hastanede lösemi teşhisi kondu.

Kemoterapi tedavisiyle hastalığını yenen Topçu, hastalığın 7 ay sonra tekrarlamasının ardından ailesi tarafından Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine getirildi.

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