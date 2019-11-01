Muğla'da kaldırıma çarpan motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Marmaris'te, kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Eren Ceylan (19) hayatını kaybetti, arkasında oturan Rus uyruklu Türk vatandaşı Stvetlana Aksu (19) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında, Yeni Datça yolu ile 316 Sokak kesişiminde meydana geldi. Eren Ceylan'ın kullandığı 48 ST 946 plakalı motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi. Kazada kask takmayan sürücü ile kaskı takılı olan Rus uyruklu Türk vatandaşı Stvetlana Aksu yola savruldu. Yaralanan motosikletteki 2 kişiyi görenler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ceylan, bu sabah yaşamını yitirdi. Stvetlana Aksu'nın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, yarış motosikleti tutkunu olan ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunan Eren Ceylan'ın bir restoranda paket servis elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



DHA