Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Özay Dönmez yönetimindeki 48 T 1010 plakalı ticari araç ile aynı istikamette seyreden İsmail Üçer'in kullandığı 34 CCG 549 plakalı otomobil, sis ve sağanağın etkili olduğu Sakar geçidinde şarampole düştü.

Özay Dönmez yönetimindeki 48 T 1010 plakalı ticari araç ile aynı istikamette seyreden İsmail Üçer'in kullandığı 34 CCG 549 plakalı otomobil, sis ve sağanağın etkili olduğu Sakar geçidinde şarampole düştü. Kazayı gören 48 ABR 760 plakalı otomobilin sürücüsü Salih Demircan ve 48 LS 150 plakalı otomobilin sürücüsü Ersin Dabak, kazazedelere yardım etmek için emniyet şeridinde durdu. Bu sırada Bodrum'dan Fethiye'ye Çinli turistleri taşıyan Nizami Giritli yönetimindeki 34 AE 0398 plakalı midibüs, kazanın ardından bir bölümü yolda kalan hafif ticari araç ve otomobil ile yardım için duran araçlara çarptı. Kazada ticari araçta bulunan Neslihan Aygün ile yardım için duran otomobil sürücüsü Salih Demircan yaralandı. Ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kısa süreli panik yaşayan, çalışmaları izleyen midibüsteki 14 Çinli turist, başka bir araçla yola devam etti. Kaza yüzünden iki saat boyunca tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. AA