Yargıtay eşkıya sözünün hakaret olmadığına hükmetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "Siz eşkıyasınız" sözünü kullandı. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, tartışmada söylenen "eşkıyasınız" sözünü hakaret kabul ederek ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, bir tartışmada söylenen "eşkıyasınız" sözünü hakaret kabul ederek ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "Siz eşkıyasınız" sözünü kullandı.

Şikayet üzerine açılan davada, Eşme Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise "Siz eşkıyasınız" ifadesinin hakaret olmadığına hükmederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin "hakaret" suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiğine dikkat çekildi.

Sanığın kullandığı "Siz eşkıyasınız" sözünün, nezaket dışı ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilen kararda, bu ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

AA