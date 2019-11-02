Hemofili hastalığına gen tedavisi

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemofili hastalarına yönelik ilk kez gen tedavisi uygulanacağı bildirildi. Uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalarına yönelik geliştirdiği ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi de dahil edildi.

EGE Üniversitesi Hastanesi'nde hemofili hastalarına yönelik ilk kez gen tedavisi uygulanacağı bildirildi. Uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalarına yönelik geliştirdiği ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi de dahil edildi.



ÜCRETSİZ YARARLANACAKLAR



Tedavi programına alınacak hastaların, sadece bir doz alacakları ilaç ile karaciğerlerine yerleştirilecek gen sayesinde hemofiliden kurtulacakları ifade edildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Gen Tedavisi Türkiye Koordinatörü ve EÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı ve akademisyenlerle bir araya geldi. Hastaların tedaviden ücretsiz yararlanacaklarını belirten Kavaklı da, "Amerika'da 2020 yılında piyasaya çıkması beklenen gen tedavisinin fiyatının hasta başına 2 milyon dolar olması bekleniyor. Araştırma sürecinde ise hastalarımız bundan ücretsiz faydalanabilecekler" dedi.