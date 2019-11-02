Lösemiyi 4 kez yenen Zeynep doktor olacak

İzmir'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Zeynep Topçu'nun, hastalığı 4 kez yenmesi diğer hastalara umut verdi. Zeynep, "Doktor olup lösemili çocukları iyileştirmek istiyorum" dedi.

İzmir'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Zeynep Topçu'nun, hastalığı 4 kez yenmesi diğer hastalara umut verdi. Manisa'da Abdülkadir ve Güler Topçu çiftinin çocukları Zeynep'e 2016'da Mersin'deki hastanede lösemi teşhisi konuldu. Zeynep, kemoterapiyle yendiği hastalığının 7 ay sonra tekrar etmesi üzerine, ailesince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Tedavi için küçük kızın ilik nakli olması gerektiği söylendi. Topçu'ya ilik verecek donörün son anda vazgeçmesinin ardından doktorlar küçük kızı kemoterapi tedavisiyle hayatta tutmayı başardı. Hastalığı geçen Mayıs'ta tekrarlayan Zeynep için bu kez sevinçli haber Almanya'dan geldi. Yüzde 90 uyumlu iliğin nakledildiği Topçu'nun hastalığı bu yılın Nisan ayında yeniden ortaya çıktı. Temmuz'da babası Abdülkadir Topçu'dan nakledilen yarı uyumlu ilikle sağlığına kavuşan Zeynep, lösemiyi dördüncü kez yenilgiye uğrattı. İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği'nin tahsis ettiği evde kalan küçük kız, okuluna döneceği günleri sabırsızlıkla bekliyor. Zeynep, "Doktor olup lösemili çocukları iyileştirmek istiyorum" dedi.