Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 2 Kasım Cumartesi hava durumu

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte 2 Kasım Cumartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu