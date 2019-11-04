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'da ! Bahçede oyun oynarken...

Aydın'da yürek yakan olay! Bahçede oyun oynarken...

04.11.2019, 09:19

'ın ilçesinde, oyun oynarken üzerine 2 tonluk demir bahçe kapısı devrilen 3 yaşındaki Eye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eye, bahçede oyun oynadığı sırada, iddiaya göre, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı raydan çıkıp, üzerine devrildi. Olayı gören Eye ailesi, Eymen'i kapının altından çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi.

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