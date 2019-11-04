Bu fotoğrafın altında çok acı bir hikaye var

15 yıldır Bornova’da pilav satan Cemal Öden, 1.5 ay önce iyilik olsun diye verdiği telefonunu alıp giden gence afişle seslendi. Telefonunda 1995’te şehit olan oğlu Cihan’ın fotoğraflarının olduğunu söyleyen Öden, “Beni şehidimin anısından koparma, ne olur telefonu getir” diye konuştu

15 yıldır tanır onu Bornova'da yaşayanlar. Özellikle üniversite öğrencilerinin pilavcı dayısıdır o. Küçükpark Metro Büfe'nin önünde durur pilav arabası. Akşam oldu mu Gaziemir'den yola çıkar 1996 model minibüsüyle, yanaşır ekmek teknesinin önüne; eşinin elleriyle hazırladığı pilavı koyar tezgahına. Herkes sanki onu beklermişçesine doluşur tezgahının önüne. Pilavcı dayının 5 liralık pilavından yemeyen öğrenci kalmamıştır belki Bornova'da. 1991'DE geldiği İzmir'de madencilikten inşaata pek çok işte çalışmış. En sonunda pilavcılık yapmaya karar vermiş. O gün bugündür de aynı yerinde pilavcı dayı. 19 Eylül'de başına gelen olay onu o kadar etkilemiş ki bunun için bir afiş hazırlatıp pilav tezgahının üzerine yapıştırmış.



CEP TELEFONUNU ALIP GİTMİŞ

AKŞAM 20.00 civarlarında yanına gelen bir genç, kendisine babasının vefat ettiğini, annesi ve kız kardeşinin hasta olduğunu, iş bulmak zorunda olduğunu anlatmış. İzmir'e yeni geldiğini ve hiç parası olmadığını söyleyen bu genç bir iş ilanını aramak üzere telefonunu istemiş dayıdan. O da gence yardımı dokunsun diye uzatmış telefonunu. O sırada müşterilerine pilav vermekle meşgul olan pilavcı dayı bir bakmış genç ortada yok. TELEFONUNU kaptırdığına çok içerleyen pilavcı dayı, çevre işyerlerinin kameralarından tespit ederek hırsızın fotoğrafını çıkartmış ve onu bastırdığı afişe yapıştırarak isyanını dile getirmiş.



PİLAVCI DAYI ASLINDA KİM?

TELEFONUNU geri getirmesi için hırsıza seslendiği afişle sosyal medyada belki daha çok tanındı ama 65 yaşındaki Cemal Öden aslında bir şehit babası. 1995'te Van'da teröristlerle girdiği 2.5 saatlik çatışmanın ardından, 20 yaşında şehit olan Cihan Öden'in babası.



'ADALETE GÜVENİYORUM'

OĞLUNU, Manisa Kavşağı'nda Van otobüsüne bindirirken söylediği son sözünün 'Dedemle nineme iyi bakın' olduğunu gözyaşları içinde anlatan Cemal Öden o anları unutamıyor. O öyle bir baba ki oğlunun şehit olduğu yeri görebilmek için Hasan Dağı'na bile çıkmış. Van'da oğlunun adının bir ilkokula verildiğini gururla anlatıyor. Çalışırken hep telefonunu açıp şehit oğlunun fotoğraflarına bakarmış. Ama o fotoğraflar artık yok. Öden, hırsızdan şehit oğlunun fotoğraflarının bulunduğu telefonu geri getirmesini istiyor. Adalete güvendiğini belirten Öden, "Polisler de sağolsun benimle çok ilgilendi. Yakalanacağına dair ümidim var" diyor.



ŞEHİT POLİS SEKİN İÇİN PİLAV DAĞITACAK

ŞU anda Kadifekale Şehitliği'nde yatan oğlunun mezarını ziyaretinde pilav dağıttığını söyleyen Cemal Öden'in bir hayali var. Bayraklı Adliyesi önündeki hain saldırıda çatışarak şehit düşen kahraman trafik polisi Fethi Sekin'in ölüm yıldönümünde adliye önünde pilav dağıtmak istiyor.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER