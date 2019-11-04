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'Çan'da hayvanlar zehirlendi' iddiası

Çanakkale 'Çan'da hayvanlar zehirlendi' iddiası

04.11.2019, 15:27

'nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyündeki ormanlıkta, yaban hayvanları ile köpeklerin, zehirli et verilerek, telef edildiği öne sürüldü.

Çan merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Halilağa köyündeki ormanlık alanda, iddiaya göre, domuz ölüsüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehir karıştırıldı. Bundan yiyen köpekler ile tilki, sansar ve çakal telef oldu. Zehir katıldığı ileri sürülen domuz ölüsünün etinden yiyen, Erenler Avcılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan fahri av müfettişi Mehmet Şevik'in av köpeği de telef oldu.

Halilağa köyünden Cengiz Doğan (23), "Ormanlık alanda gezerken, Dereoba mevkisinde tilki ve çakal ölülerini gördüm. Onun biraz ilerisinde de parçalanmış domuz ölüsü gördüm. Bu bölgede daha önce de buna benzer olaylar olmuştu" dedi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hayvan ölümleriyle ilgili bölgede inceleme başlattı.

DHA

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