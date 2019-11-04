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'de 131 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

04.11.2019, 14:08

'de düzenlenen 3 operasyonda yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 131 düzensiz yakalandı. 'ndeki getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde devriye gezen sahil güvenlik unsurları, Ayvacık ilçesi Hıyarlık mevkisi, Babakale köyü açıkları ve Kadırga Burnu açıklarında bazı grupların lastik botlarla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-701", "TCSG-107" ve "TCSG-6" bot komutanlıklarınca söz konusu bölgelerde düzenlenen 3 operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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