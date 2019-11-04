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'de otomobil hurdaya döndü! Sürücü yaralı kurtuldu

Denizli'de feci kazada otomobil hurdaya döndü! Sürücü yaralı kurtuldu

04.11.2019, 09:42

'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı. ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

, ilçesinin Gürleyik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametinden istikametine seyir halinde olan 15 NS 625 plakalı kamyon sürücüsü Mustafa A. ve 20 F 9112 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K. seyir halinde iken arkalarından gelen 20 AH 161 plakalı otomobil sürücüsü Uğur K., kamyon ile otomobilin arasından aracıyla geçmek istediği sırada henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

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