Durağa daldı, bıçakladı denize atladı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak durağa daldı. Durakta bekleyenlere çarpan otobüs 13 kişinin yaralanmasına yol açtı.

İSTANBUL'UN Beşiktaş ilçesinde bir özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak durağa daldı. Durakta bekleyenlere çarpan otobüs 13 kişinin yaralanmasına yol açtı. Kazanın ardından elindeki bıçakla kaçmaya çalışan ve duraktaki 2 kişiyi bıçaklayarak denize atlayan otobüs şoförü yakalandı. Gözaltına alınan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan sabıkası olduğu öğrenildi. Yaralanan 13 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.