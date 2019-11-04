Hayata bağlandığı sandalyesi çalındı

MANİSA'DA yatağa mahkum olan 3 çocuk annesi bir kadının, kendisini hayata bağlayan tekerlekli sandalyesi çalındı. Evde hapis hayatı yaşamaya başlayan bedensel engelli Nesihe Çelebi, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

MANİSA'DA yatağa mahkum olan 3 çocuk annesi bir kadının, kendisini hayata bağlayan tekerlekli sandalyesi çalındı. Evde hapis hayatı yaşamaya başlayan bedensel engelli Nesihe Çelebi, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Manisa Şehzadeler'de Kazım Karabekir mahallesinde yaşayan 40 yaşındaki üç çocuk annesi Nesihe Çelebi'nin dramı yürekleri burktu. Çocukken kızamık aşısı sonrası sol bacağı felç kaldı. Çelebi, 16 yıl önce de sezaryenle yaptığı doğum sonrası sağ bacağının da yürüme yetisini kaybetti. Şimdi tekerlekli sandalyesi de çalınan talihsiz kadın hayırseverlerden akülü araç istedi.