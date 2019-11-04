İSKİ'den önemli duyuru! İstanbul'da su kesintisi 5 Kasım Salı! İstanbul'da hangi ilçede sular kesilecek?

İstanbul'da 5 Kasım 2019 Salı günü 10 ila 20 saat arasında su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul su kesintisi ile ilgili duyurusunu paylaştı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Kasım Salı İstanbul su kesintisi...

İSKİ su kesintisi ile ilgili önemli bir duyuru paylaştı. İSKİ'nin duyurusuna göre, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesik olacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Kasım Salı İstanbul su kesintisi...

AVRUPA YAKASI :



FATİH - 10 SAAT

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray

ZEYTİNBURNU - 10 SAAT

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe

BEYOĞLU - 10SAAT

Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

Beşiktaş -10 SAAT

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek

ANADOLU YAKASI :

KADIKÖY - 10 SAAT

Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe

ÜSKÜDAR - 10 SAAT

Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil

Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları - 20 SAAT

ATAŞEHİR- 20 SAAT

Örnek, Esatpaşa ve Fetih

ÜMRANİYE

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler - 10 saat

Atatürk Mahallesi'nin üst kotları - 20 SAAT

BEYKOZ -10 saat

Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı