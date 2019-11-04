İSKİ'den önemli duyuru! İstanbul'da su kesintisi 5 Kasım Salı! İstanbul'da hangi ilçede sular kesilecek?

İstanbul'da 5 Kasım 2019 Salı günü 10 ila 20 saat arasında su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul su kesintisi ile ilgili duyurusunu paylaştı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Kasım Salı İstanbul su kesintisi...
İSKİ su kesintisi ile ilgili önemli bir duyuru paylaştı. İSKİ'nin duyurusuna göre, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesik olacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Kasım Salı İstanbul su kesintisi...
AVRUPA YAKASI :
FATİH - 10 SAAT
Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray
ZEYTİNBURNU - 10 SAAT
Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe
BEYOĞLU - 10SAAT
Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
Beşiktaş -10 SAAT
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek
ANADOLU YAKASI :
KADIKÖY - 10 SAAT
Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe
ÜSKÜDAR - 10 SAAT
Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil
Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları - 20 SAAT
ATAŞEHİR- 20 SAAT
Örnek, Esatpaşa ve Fetih
ÜMRANİYE
Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler - 10 saat
Atatürk Mahallesi'nin üst kotları - 20 SAAT
BEYKOZ -10 saat
Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı
İSKİ'den önemli duyuru! İstanbul'da su kesintisi 5 Kasım Salı! İstanbul'da hangi ilçede sular kesilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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