İzmir'de 14 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 4 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintileri

İzmir'de 14 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 4 Kasım Pazartesi günü yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 4 Kasım Pazartesi günü İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…

İzmir'de 14 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 4 Kasım Pazartesi günü yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 4 Kasım Pazartesi günü İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…