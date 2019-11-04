İzmir'in Konak ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Peker'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Konak'tan Bornova istikametine giden Seyfettin Hilmi Peker (39) idaresindeki 35 AGV 002 plakalı motosiklet Liman Caddesi üst yol bağlantı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından bariyerlere çarptı.
İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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