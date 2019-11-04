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'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

04.11.2019, 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019,09:29

'in Konak ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Peker'in cesedi otopsi için İzmir Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Konak'tan Bornova istikametine giden (39) idaresindeki 35 AGV 002 plakalı motosiklet Liman Caddesi üst yol bağlantı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından bariyerlere çarptı.

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