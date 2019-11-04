‘Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi’ başladı

KÜÇÜK çocuğu olan ve sigortalı çalışmak isteyen binlerce annenin yüzünü güldürecek "Kurumsal Çocuk Bakım Projesi" başlıyor. Projeden iş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da 4A sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler yararlanabilecek.

KÜÇÜK çocuğu olan ve sigortalı çalışmak isteyen binlerce annenin yüzünü güldürecek "Kurumsal Çocuk Bakım Projesi" başlıyor. Projeden iş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da 4A sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler yararlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden kayıt almaya başladı. Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi ile uygulama illerinde yaşayan ve ilk önce kayıt yaptıran 10 bin 250 anne, gerekli şartları taşımışa halinde mali destekten yararlanacak. Yararlanma hakkı kazanan annelere 24 ay süresince toplam 15 bin 600 lira destek ödemesi yapılacak. Projeye kayıt olunan ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için de 100 Euro verilecek.