Manisa'da şok eden olay! Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Sevgi Ç. (34), kendisine şiddet uygulayan eşini 'ısırdığı' için 3 bin lira, 3 yıl sonra da 'saksı fırlattığı' için 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin fırlattığı saksıyı silah kabul ettiği Sevgi Ç., "Tek yaptığım kendimi savunmak ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyorum. Sabıkalı olduğum için iş bulamıyorum. Kendimi korumak isterken mağdur oldum" dedi. 1 çocuk annesi, kendisine karşı işlediği 'silahlı tehdit, basit yaralama ve mala zarar verme' suçlarından halen cezaevinde olan eski eşinin, dışarı çıktıktan sonra kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda hasta bakıcı olarak çalışan Sevgi Ç., 2012 yılında, muavinlik yapan hasta yakını Osman Tunçbaş (32) ile tanıştı. İkili, 2013 yılında evlendi. Farklı zamanlarda işlerinden ayrılan çift, Alaşehir'e taşındı. Evliliklerinin 2'nci yılında hamile kalan Sevgi Ç., kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardından da işsiz olan Tunçbaş, eşine şiddet uygulamaya başladı. Gördüğü şiddet nedeniyle pek çok kez polise şikayetçi olan Sevgi Ç., Alaşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.