Nüfus müdürlükleri yenileniyor

Ülke genelinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için nüfus müdürlüklerinde Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışması başlatıldı.

Ülke genelinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için nüfus müdürlüklerinde Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışması başlatıldı. Bu sayede ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanacak. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ilk uygulamayı Ankara'da gerçekleştirdi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası, yeniden tasarlandı. Yeni konsept ile vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında "3'ü Bir Yerde Uygulaması" kapsamında kimlik, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde detkin ve hızlı hizmet verilmesi hedefleniyor.