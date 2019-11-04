Öğretmen yarışçının gözü dünya pistlerinde

MOTOSİKLET yarışlarındaki şampiyonluklarıyla adından söz ettiren İzmirli müzik öğretmeni Halide Su Yüksel, otomobil sporlarında da yeteneğini kanıtladı ve rotasını dünya çapındaki organizasyonlara çevirdi.

MOTOSİKLET yarışlarındaki şampiyonluklarıyla adından söz ettiren İzmirli müzik öğretmeni Halide Su Yüksel, otomobil sporlarında da yeteneğini kanıtladı ve rotasını dünya çapındaki organizasyonlara çevirdi. Manisa Salihlili 26 yaşındaki Yüksel, babasının motosikletiyle başladığı motor sporlarında hızlı bir ilerleme kaydetti. Lisede bir motor sporları kulübüne kayıt yaptıran Yüksel, eğitimini de aksatmayarak müzik öğretmeni oldu ve bir okulda göreve başladı.BİR yandan öğrencilerine müziği sevdirmeye, diğer yandan pistlerde en iyi süreleri elde etmeye çalışan Yüksel, Ekim'de Körfez Yarış Pisti'ndeki 'TOSFED Yıldızını Arıyor' yarışında en iyi dereceyi elde etti ve 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yüksel şimdi otomobil sporlarında dünya pistlerini hedefliyor.