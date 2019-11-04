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'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu

Uşak'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu

04.11.2019, 11:45

'ta ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu. Vücudunda yanıklar bulunan 'ın cenazesinin, otopsi için Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yeniceköy Caddesi yakınlarında bir çoban, park halindeki 64 AN 426 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğunu gördü.

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