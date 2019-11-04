Uşak'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu

Uşak'ta ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu. Vücudunda yanıklar bulunan Hüseyin Ali Erkan'ın cenazesinin, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Uşak Yeniceköy Caddesi yakınlarında bir çoban, park halindeki 64 AN 426 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğunu gördü.
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