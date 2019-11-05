Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm canlı izle! EDHO canlı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm ATV canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölümü başladı! EDHO'nun son bölümünde bu hafta; Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm (EDHO) ATV canlı izleme sayfası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm ATV canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölümü başladı! EDHO'nun son bölümünde bu hafta; Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm (EDHO) ATV canlı izleme sayfası!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜM CANLI İZLE! – ATV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. YENİ BÖLÜMÜNDE BU HAFTA

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz. Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır.

Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.