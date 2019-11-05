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Haberler > Yaşam > Fazla yemenin nedeni ne? Çay ve kahve tüketimi zararlı mı? Bu besinleri fazla tüketiyorsanız dikkat!

Fazla yemenin nedeni ne? tüketimi zararlı mı? Bu besinleri fazla tüketiyorsanız dikkat!

Fazla yemenin nedeni ne? Çay ve kahve tüketimi zararlı mı? Bu besinleri fazla tüketiyorsanız dikkat!

05.11.2019, 13:11

Çok yiyorsak sebebi var. kimi zaman bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiyoruz. Bazen çikolata, bazen et, bazen de kahve... Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı eksikliklerin habercisi olabilir. Peki nedir bu eksiklikler? Hangi besinleri fazla tüketirsek vücudumuz alarm verir? Çay ve kahveyi fazla tüketmek zararlı mı? Aşırı çay tüketimi neyin göstergesi? İşte tüm detaylar...

kimi zaman bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiyoruz. Bazen çikolata, bazen et, bazen de kahve... Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor olabilir. İşte o besinler...

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