Çok yiyorsak sebebi var. Hepimiz kimi zaman bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiyoruz. Bazen çikolata, bazen et, bazen de kahve... Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı eksikliklerin habercisi olabilir. Peki nedir bu eksiklikler? Hangi besinleri fazla tüketirsek vücudumuz alarm verir? Çay ve kahveyi fazla tüketmek zararlı mı? Aşırı çay tüketimi neyin göstergesi? İşte tüm detaylar...
Hepimiz kimi zaman bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiyoruz. Bazen çikolata, bazen et, bazen de kahve... Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor olabilir. İşte o besinler...
Fazla yemenin nedeni ne? Çay ve kahve tüketimi zararlı mı? Bu besinleri fazla tüketiyorsanız dikkat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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