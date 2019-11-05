Ispanak skandalı Tekirdağ’a sıçradı

İstanbul'da 40 kişiyi zehirleyen bitkinin ıspanak değil ‘it üzümü’ adı verilen ot olduğu belirlendi. Ottaki scopalamin maddesinin, işkencede kullanılan çok etkin bir uyuşturucu olduğu saptandı.

İstanbul'da, 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı olay meydana geldi. Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 20 kişi yedikleri ıspanak yemeğinden sonra hastanelere başvurdu. Süleymanpaşa'da da 2 kişi benzeri şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Bu arada zehirlenmeye açan maddenin ıspanağa benzeyen solanum americanum (itüzümü) olduğu ortaya çıktı. Öte yandan zehirli ota İzmir Menemen'deki ıspanak tarlalarında rastlanmadığı öğrenildi.