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'de 19 ilçede kesintisi! 'de elektrikler ne zaman gelecek? 5 'de

İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 5 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintileri

05.11.2019, 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019,09:07

'de 19 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (5 Kasım Salı) 'de yaşanacak olan kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 5 Kasım Salı günü İzmir'de elektrik kesintileri…

'de 19 ilçede bugün elektrikler kesilecek. Bugün (5 Kasım Salı) 'de yaşanacak olan kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 5 Kasım Salı günü İzmir'de elektrik kesintileri…

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İzmir'de 19 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 5 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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