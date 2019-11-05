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'de balıkçılar uyardı! '' diye satıyorlar

İzmir'de balıkçılar uyardı! 'Palamut' diye tombik satıyorlar

05.11.2019, 10:14

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle , balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı balıkçılar, balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkın, renginden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

1 Eylül'de başlayan balık sezonunda sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son 2 yıldır tezgahlarda bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar, istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlardan da anlaşıldı. Palamut olmaması nedeniyle fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, bu 2 balık, geçen yılın bu dönemlerine göre 2 kat daha pahalı satılıyor.

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