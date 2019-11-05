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Kardeşleri gibi ölmek istemiyor

Kardeşleri gibi ölmek istemiyor
Giriş Tarihi: 5.11.2019

'de iki kız kardeşlerini ‘’ hastalığından kaybeden Gamze ile kardeşi Eylül Avcı, akciğer nakli olmayı bekliyor. İki kez evlat acısı yaşayan anne Dudu Avcı, “İki kızımı daha toprağa vermek istemiyorum” diyerek yetkililerden destek istiyor.

İzmir'de iki çocuğunu solunum yetmezliğinden kaybeden Avcı ailesinin sonra doğan iki kızına da genetik akciğer hastalığı olan kistik fibrozis teşhisi kondu. 23 yaşındaki Gamze'nin yaşaması için Akciğer nakli olması gerekiyor. Eylül ise şimdilik ilaç tedavisi ile yaşamını sürdürüyor.

Gamze Avcı, 9 yaşından bu yana kistik fibrozis hastalığı tedavisi gördüğünü, doktorlarının nakil olması gerektiğini söylediği anda çok üzüldüğünü dile getirdi. Hastalığı nedeniyle çocukluğunu yaşayamadığını belirten Avcı, "Ben de nakil olduktan sonra sağlıklı insanlar gibi yaşamak istiyorum" dedi.

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